Spullen overleden basketballer Bryant voor 185.000 euro geveild

Mooi Wark brengt ode aan gebaren­tolk Irma Sluis: ‘Zij is een lichtpunt­je’

7:59 De populaire Drentse band Mooi Wark heeft een lied gewijd aan gebarentolk Irma Sluis. In het lied Oh Irma, dat dinsdag online wordt gelanceerd, verklaren zij de liefde aan de vrouw die tijdens de coronapersconferenties de verklaringen van premier Mark Rutte in gebarentaal omzet.