Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka wint prestigieuze Britse Booker Prize

Het boek vertelt het verhaal van een gokkende, heimelijk homoseksuele fotograaf die probeert te achterhalen wie hem vermoord heeft. Het verhaal speelt zich af in de straten van Colombo, in de jaren negentig na de burgeroorlog. De jury prees onder meer de “breedte en bekwaamheid, het gewaagde, de stoutmoedigheid en hilariteit” van het boek. Het werk serveert een “zwart hiernamaals” dat de lezer meeneemt op een “achtbaan van leven en dood”.

In zijn toespraak sprak Karunatilaka de hoop uit dat het boek in de nabije toekomst zal worden gelezen “in een Sri Lanka dat heeft geleerd dat corruptie, rassenhaat en vriendjespolitiek nooit hebben gewerkt en ook nooit zullen werken”. ,,Ik hoop dat het wordt gelezen in een Sri Lanka dat leert van zijn verhalen en dat ‘Seven Moons’ in de boekhandels bij de fantasy-boeken komt te staan en niet zal worden aangezien voor realisme of politieke satire.’’

Koningin-gemalin Camilla was aanwezig bij de uitreiking van de prestigieuze literaire prijs in een theater in Londen. Het was voor het eerst na de coronapandemie dat er van de prijsuitreiking weer een grootscheeps evenement was gemaakt, melden Britse media. De prijs is bedoeld voor auteurs van een Engelstalig boek. De winnaar krijgt 50.000 pond (bijna 58.000 euro).