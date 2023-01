Sta je op Yvonnes juicekanaal dan kan je de scheidingspapieren vast printen

Igone de Jongh kondigde vandaag aan dat zij en Thijs Römer uit elkaar gaan. Het is het zoveelste showbizzhuwelijk dat klapt nadat er via juicekanalen verhalen naar buiten kwamen. Sta je op het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer dan kan je eigenlijk de scheidingspapieren al gaan printen.

Marco Borsato en Leontine Ruiters

Eerlijk is eerlijk. Marco Borsato en Leontine Ruiters waren al uit elkaar, maar ook de nieuwe vorm (aldus Borsato op de bank bij Linda de Mol) kreeg geen kans. Via de juicekanalen verschenen in 2021 diverse geruchten over de populaire zanger. Hij zou zich onzedelijk hebben gedragen tegenover minderjarige meisjes. Uiteindelijk volgde er eind 2021 zelfs een aangifte. Een vrouw beschuldigde Borsato van ‘onzedelijke betastingen’, die vanaf haar vijftiende jarenlang zouden hebben plaatsgevonden. Juicekoningin Yvonne Coldeweijer gaf aan in contact te staan met het slachtoffer. Tussen Borsato en Ruiters kwam het niet meer goed. Laatstgenoemde begon zelfs weer te daten, al kwam Coldeweijer ook over haar nieuwe liefde ook weer met de nodige juice. Borsato leeft een teruggetrokken bestaan.



Jaimie Vaes en Lil Kleine

De dag dat eigenlijk niemand in de showbizz nog om het juicekanaal van Coldeweijer heen kon, was toen zij de veelbesproken video van Jaimie Vaes en Lil Kleine deelde. Daarop was te zien hoe de rapper zijn toenmalig geliefde hardhandig aanpakte en toetakelde. Het leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet. De breuk tussen de twee was definitief en in de rechtszaal ruziën ze inmiddels over broodroosters en horloges.



Glennis Grace en Dion K.

Op dezelfde dag dat de video van Kleine en Vaes naar buiten kwam, kwam Coldeweijer met nóg een spraakmakend verhaal: het Jumbo-gevecht van Glennis Grace en haar zoon. Ook haar vriend Dion K. was daarbij betrokken. Later kreeg hij in de rechtbank zelfs een werkstraf van 200 uur opgelegd. De relatie kwam ook flink onder druk te staan door diverse verhalen op de roddelkanalen over K., die agressief zou zijn. De twee waren pas enkele maanden bij elkaar, maar in juni vorig jaar zette Grace een punt achter de romance.



Monica Geuze en Robbert Kroese

Ze leken zo gelukkig samen. Monica Geuze en Robbert Kroese leerden elkaar kennen via een speciale datingapp voor ‘the rich and the famous’. Hij verscheen regelmatig in haar vlogs. Toch sijpelde er de afgelopen maanden regelmatig juice naar buiten via Coldeweijer. Zij beweerde dat Robbert niet zo hondstrouw was als het leek. Wat daarvan waar is, is onduidelijk. Wel maakte Geuze begin dit jaar bekend dat het stel uit elkaar was. En passant liet ze meer dan een half miljoen fans weten te stoppen met vloggen.



Thijs Römer en Igone de Jongh

Via Twitter meldde een jonge vrouw dat ze op 14-jarige leeftijd te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van Thijs Römer. De beschuldiging kreeg grote aandacht dankzij de juicekanalen en uiteindelijk voelde de acteur zich genoodzaakt te reageren. Er kwamen meer meldingen binnen over Römer en het Openbaar Ministerie besloot in november over te gaan tot vervolging van drie zedendelicten. Zijn partner Igone de Jongh liet lange tijd niets horen over de zaak rond haar man, maar vandaag bracht ze het nieuws naar buiten dat de twee uit elkaar gaan.



Danny de Munk en Nielson Ook Danny de Munk en Nielson kwamen door Yvonne Coldeweijer flink onder vuur te liggen. De Munk had in een interview gezegd niet te vrezen voor de zogenoemde juicekanalen. Dit deelde Coldeweijer, maar die kreeg toen toch meldingen over de zanger binnen. Uiteindelijk werd er zelfs aangifte gedaan van verkrachting. De Munk gaf een emotioneel interview waarin hij bekende vreemd te zijn gegaan, verkrachting daarentegen ontkende hij. De rechtszaak werd geseponeerd. Het huwelijk van De Munk en zijn Jenny hield stand. Volledig scherm Danny de Munk met partner Jenny de Munk. © Brunopress Nielson kreeg last van Coldeweijer door foto's en zelfs een filmpje van een hotelkamer dat uitlekte. Volgens haar zou het gaan om een avontuurtje dat hij beleefde met een vrouwelijke fan. Pijnlijk, want hij is al sinds 2016 getrouwd met Hanna. De zanger heeft voorlopig besloten niet te reageren.



Dan waren er ook nog andere spraakmakende zaken als Steven Brunswijk die zoenend gespot werd met een andere vrouw. Maar wat bleek: hij en zijn vrouw Ayla hebben een open relatie. Waylon bekende vreemd te zijn gegaan, maar werd door vriendin Bibi Breijman weer in de armen genomen. En moeten we het nog over de familie Hazes hebben? Luister hieronder naar de podcast Over de Liefde met Stevens Brunswijk en Ayla Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

