Staande ovatie voor emotionele Linda de Mol in Miljoenenjacht: ‘Heel veel zin in’

Linda de Mol is terug op televisie. Vanavond presenteerde ze na maanden de eerste aflevering van Miljoenenjacht in dit seizoen. Het publiek gaf haar een staande ovatie toen ze opkwam en dat zorgde ervoor dat de presentatrice emotioneel werd.

,,Ik dacht: ik ga niet volschieten. Dat is niet gelukt”, zei Linda nadat het daverende applaus wegebde. ,,Wat ontzettend lief”, voegde ze er daarna aan toe. Daarna vertelde Linda dat ze een tijdje uit de roulatie was, maar dankzij de steun ‘en lieve berichtjes van een hele hoop van u thuis kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht’.

Daarna ging Linda over tot de orde van de dag. Ze vertelde iets over de show en merkte ook op hoe fijn ze het vond dat de studio vol zat met publiek. ,,Want dat was ook alweer een tijd geleden”, zei ze. Volgens Linda was dat, door de coronacrisis, alweer drie jaar geleden. Ze sprak over een ouderwets uitpuilende studio. ,,Eindelijk weer duizend man over de vloer. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn.”

In januari van dit jaar stopte Linda met al haar werkzaamheden nadat bekend was geworden dat haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Linda staakte al haar tv-werk en stond ook maandenlang niet op de cover van haar blad LINDA.

