Stalker Taylor Swift moet 2,5 jaar de bak in

Vermeend plagiaat Taylor Swift opnieuw bekeken door rechtbank

4 september De zaak die in 2017 werd aangespannen tegen Taylor Swift om vermeend plagiaat bij haar nummer Shake It Off krijgt toch doorgang, meldt NME vrijdag. Een rechter in Los Angeles heeft bepaald dat de zaak, die in februari 2018 werd verworpen maar vorig jaar oktober toch weer werd opgepakt, weer zal worden bekeken.