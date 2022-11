Stalker van Kate Moss bekent moord op zijn ouders

William Warrington (40) zegt dat hij schuldig is aan de dood van zijn vader Clive (67) en moeder Valerie (73), schrijft Daily Mail. Hij claimde vanochtend in een rechtbank in Bristol verminderd toerekeningsvatbaar te zijn. Na zijn bekentenis werd duidelijk dat hij eerder een straatverbod had gekregen, nadat hij ongewenste spullen had achtergelaten bij het huis van supermodel Kate Moss.

Zijn acties ‘veroorzaakten leed bij de beroemdheid in kwestie en haar familie’, zei aanklager Richard Atkins in 2019 tegen Oxford Magistrates’ Court. Warrington liet destijds een fles champagne, een cake, een neppe en een echte zonnebloem achter, plus een metalen helm met iets wat op een dreigend briefje leek. Later legde hij bij hetzelfde adres een Phantom of the Opera-masker neer. Moss vroeg daarop een straatverbod aan. Dat werd toegewezen.

,,We leggen dit straatverbod op om Kate Moss, haar familie en haar werknemers te beschermen”, liet de rechter weten. ,,Het bevel verbiedt u direct of indirect contact op te nemen met Kate Moss. Dat geldt ook voor elke vorm van sociale media.” Doet Warrington dat wel, dan kan hij daarvoor gevangenisstraf krijgen.

Ontsnapt uit psychiatrische kliniek

De ouders van Warrington, die gescheiden waren, werden op de ochtend van 2 maart van dit jaar op twee verschillende adressen in Gloucestershire gevonden. Warrington zelf was kort daarvoor ontsnapt uit een psychiatrische kliniek, waar hij half februari was opgenomen nadat hij zijn huisgenoot had aangevallen met een mes.

Hij nam een taxi naar het huis van zijn moeder en sneed haar keel door, voordat hij haar in haar auto overreed. Warrington reed daarna naar de flat van zijn vader. De buren schakelden de politie in toen ze luide bonzende geluiden hoorden en de oudere man hoorden schreeuwen: “Waarom doe je dit?” Agenten arriveerden helaas te laat: ze troffen het levenloze lichaam van de vader aan, alsmede de moordenaar - beiden onder het bloed.

Sindsdien zit Warrington vast in een een zwaarbeveiligde psychiatrische inrichting.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: