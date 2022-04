Stand-upcomedyweek Lubach trapt af met 835.000 kijkers

Amerikaan­se actrice Estelle Harris uit Seinfeld overleden

Estelle Harris, die de moeder van George Costanza (Jason Alexander) speelde in de Amerikaanse sitcom Seinfeld, is zaterdagavond overleden. Ze stierf een natuurlijke dood in Palm Desert, Californië, slechts enkele weken voor haar 94e verjaardag. Dit meldt haar familie in een verklaring aan Deadline.

3 april