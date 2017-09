Steenrijk Straatarm wint het weer van Linda's Story of My Life

Het RTL4-programma The Story of My Life van Linda de Mol heeft gisteravond opnieuw de kijkcijferbattle verloren van de SBS6-show Steenrijk, Straatarm . De realityserie trok dit keer 931.000 kijkers, iets meer dan vorige week . 686.000 Nederlanders zagen hoe Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs werden getransformeerd tot hoogbejaarden .

The Story of My Life wordt dit jaar beduidend minder goed bekeken dan vorig jaar. Toen zagen 1,1 miljoen mensen hoe Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau zich lieten omtoveren tot oudjes. Producent John de Mol zei destijds te hopen op 1,5 miljoen kijkers. Op de eerste aflevering van het tweede seizoen, met André Hazes jr. en zijn Monique, stemden vorige week 987.000 kijkers af.

Volledig scherm Carlo Boszhard 47 jaar ouder © RTL

Best bekeken

De langverwachte rentree van Feyenoord in de Champions League heeft gisteravond bijna 1,6 miljoen kijkers getrokken. In totaal stemden 1.579.000 mensen via Veronica af op het eerste groepsduel met Manchester City dat de Rotterdamse club met 4-0 verloor. Binnen 25 minuten leidde de Engelse ploeg in De Kuip al met 3-0.

De wedstrijd was het een-na-best bekeken programma van de avond. Alleen het NOS Journaal om 20.00 uur werd met 1.956.000 mensen beter bekeken. Tussen kunst en kitsch maakt de kijkcijfer-top drie van de Stichting KijkOnderzoek compleet met 1.230.000 kijkers.