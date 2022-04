Stef Bos verloor schoonmoeder bij autocrash: ‘Ook leven van mijn zoon hing aan een zijden draadje’

,,Onlangs heb ik iets meegemaakt dat ik nog niet had meegemaakt”, reageert de Nederlandse singer-songwriter wanneer De Morgen hem vraagt naar de moeilijkste periodes uit zijn leven. ,,Begin dit jaar raakten onze kinderen betrokken in een auto-ongeluk. Mijn schoonvader kreeg een acute hartstilstand en is een afgrond ingereden. Mijn schoonmoeder was op slag dood.”



Ook het leven van zijn oudste kind, zijn 11-jarige zoon Kolya, hing toen ‘aan een zijden draadje’. ,,Gedurende drie uur wist ik zeker dat hij er niet meer was. Daarna hebben we lang in onzekerheid geleefd of hij het wel zou halen. Dan kom je een ruimte in waarin je puur moet terugvallen op het kind in jezelf. Ik heb nog nooit zoveel emoties gevoeld.”