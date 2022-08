Stefania Liberakakis en Matheu Hinzen presenteren finale Junior Songfestival

De kersverse presentatoren zijn zelf goed bekend met het Junior Songfestival. Stefania deed in 2016 mee, Matheu in 2019. ,,Het is heel erg bijzonder en nog een beetje onwerkelijk dat Stefania en ik samen het Junior Songfestival gaan presenteren”, zegt Matheu. ,,Onze muziekcarrière is hier begonnen”, voegt Stefania toe. ,,Alleen al daarom is het bijzonder om nu weer terug te zijn op het Junior Songfestival-podium.”