Stefano houdt stug vol tijdens kampvuur: 'Niks gebeurd met Zwanetta'

temptation island vipsTranen met tuiten, leugens, twijfels en een enkele hereniging: het laatste kampvuur van Temptation Island VIPS was er een om nooit te vergeten. De deelnemers werden gisteren na twee weken weer met elkaar geconfronteerd. Een ding was zeker: het was tijd voor opheldering, stevige gesprekken maar bovenal was het tijd voor de waarheid.

Twee weken gescheiden van je partner in een huis vol met aantrekkelijke vrijgezellen, probeer de verleiding maar eens te weerstaan. Hoewel de vrouwen het er goed vanaf wisten te brengen, ging het er in de mannelijke villa heel anders aan toe de afgelopen weken. Niels kreeg gevoelens voor verleidster Fabiola, Ruud ‘had last van zijn dop’ na wulpse danspartijtjes, Donny had het wel erg naar zijn zin met Danique en Stefano kon de verleiding van Zwanetta maar moeilijk trotseren. Dat viel niet bepaald in goede aarde bij de dames.

Keer op keer werden de vrouwen teleurgesteld door de soms nogal schokkende beelden tijdens het kampvuur. Gisteren was het dan eindelijk tijd voor de grote finale en daar werd alles voor uit de kast getrokken. Beide partijen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de ‘Temptation’van hun partner. Alleen Amije, Stefano en Gelina maakten daar gebruik van.

Dat Niels en Rosanna niet als koppel zouden vertrekken was voor de kijker geen grote verrassing meer. Ruud en Rowena keerden, na een goed gesprek, wel terug als stelletje. Bij Donny en Amije ging dat nog maar net goed. De Roelvink-telg bekende door zijn klik met Danique te zijn gaan twijfelen aan zijn eigen relatie. ,,Ik heb tijd nodig om na te denken als ik thuis ben”, gaf hij toe aan een emotionele Amije. Toch besloot Donny, die in dit geval de keuze moest maken, dat hij en Amije wel als koppel het avontuur zouden afsluiten.

Laatste kans

Volledig scherm Zwanetta © RTL 5/Vijf Voor Gelina was het echter een confronterend kampvuur. Vlak voor de hereniging met haar vriend Stefano, die vorige week in een bed eindigde met Zwanetta, werd ze getrakteerd op vuurwerk. Dat baarde haar nog meer zorgen. Bij het laatste kampvuur bleek dat die zorgen terecht waren. Verleider Jay en presentator Kaj hadden Stefano van tevoren gewaarschuwd: ,,Speel open kaart. Dat is het enige wat je relatie nog kan redden”, luidde het advies. Maar in plaats van het boetekleed aan te trekken, bleef Stefano stug vol houden dat er niet veel was gebeurd met verleidster Zwanetta. ,,Er zijn dingen gebeurd, ik zeg niet dat ik met haar heb gekust, maar we zijn wel close geweest met elkaar”, draaide hij om Gelina’s vraag heen.

Kaj deed nog een laatste poging om Stefano de waarheid te laten vertellen, maar dat mocht niet baten. ,,Alles wat ik daarop te zeggen heb is: ik ben close geweest met Zwanetta, maar ik heb me wel ingehouden”, was de zoveelste leugen in nog geen vijf minuten. Ook Yolanthe waarschuwde Stefano door hem te vragen of hij zeker wist dat er niks was gebeurd met de verleidster. ,,Gelina, er is niks tussen mij en Zwanetta gebeurd”, keek hij zijn vriendin nogmaals recht in de ogen aan.

Volledig scherm Stefano en Gelina © Videoland

Toen Gelina de audiofragmenten, waarin duidelijk te horen was dat Stefano en Zwanetta seks met elkaar hadden, eenmaal voorgeschoteld kreeg was het voor haar snel duidelijk. ,,Ik heb genoeg gehoord. Dacht je nou echt dat je vrij spel had daar?”, begon ze. Stefano had het duidelijk moeilijk en kondigde aan alles in Nederland te willen bespreken. Daar zat de brunette niet meer op te wachten. ,,Ik kan je dit nooit vergeven. Raak me niet aan”, klonk het gebroken.

Volgende week is de laatste aflevering. De deelnemers worden nog een keer bezocht in Nederland om te zien of zij nog een koppel zijn, weer bij elkaar zijn gekomen of nog steeds uit elkaar zijn.

Volledig scherm Rowena en Ruud gaan als koppel naar huis © Videoland