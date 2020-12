Stem met averij, maar je hoort de lol van Paul McCartney op nieuw album

Exclusief kijkje in het Big Bro­ther-huis: 300 vierkante meter en 125 camera’s

15 december Over drie weken is het zo ver: dan keert Big Brother na veertien jaar afwezigheid terug op de televisie. Deze nieuwssite kreeg alvast een rondleiding in het huis. Geen stapelbedden, wel een sauna en hottub.