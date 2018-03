Stephan Bouwman bewijst dat radio mensen kan verbinden

Molpanel 'Ik geloof eigenlijk nog steeds niet dat Stine de Mol níet is'

4 maart Na weken speuren, gissen en vergissen weten we over vijf dagen wie De Mol is. Vijf oud-deelnemers aan Wie is de Mol? gingen als Molpanel op onze website wekelijks in debat. Vandaag beschrijven ze het seizoen in vijf thema’s.