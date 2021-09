Stephanie van Eer en Hamza Othman stoppen met GTST

Dit zeggen royaltydes­kun­di­gen over Paleis Soestdijk: ‘Het is ouwe troep maar slopen? Nee, nee, nee!’

7:48 ,,Je prikt zo je vinger in de muren. Paleis Soestdijk is een bouwval’’, zegt deskundige Riemer Knoop. Woensdagavond beslist de gemeenteraad van Baarn of de nieuwe eigenaar mag doorgaan met zijn plannen, die tientallen miljoenen moeten opbrengen voor de restauratie. Maar is het paleis het écht waard om behouden te worden?