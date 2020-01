‘Sterk afgevallen Adele kauwt op boerenkool en boekweit’

Volgens de Britse tabloid The Sun zou Adele bij de Braziliaanse Camila terecht zijn gekomen via Ayda Field, de vrouw van zanger Robbie Williams. Zij gaf haar thuis privéles.



Camila, die gespecialiseerd is in het fitness-systeem Pilates, vertelt de krant dat Ayda en Adele goed bevriend zijn. ,,Ik heb Ayda lange tijd getraind. Toen Adele bij haar thuis was, heb ik haar ook lesgegeven. Ik geloof niet dat ze veel van sporten hield, maar het is haar gelukt haar levensstijl te veranderen.’’



Volgens de in Los Angeles woonachtige sportgoeroe stort de Britse 31-jarige zangeres zich liever op een dieet. En dat werkt, zo lijkt het. ,,Ik denk dat ze 90 procent van haar afgevallen kilo’s daaraan te danken heeft.’’

Eiwitten

Adele zou haar heil hebben gevonden in de Sirtfood-methode, waarbij voedsel als boerenkool en boekweit de eetlust onderdrukken. Het dieet is gebaseerd op de ‘sirtuins’ (SIRT’s), een groep van zeven eiwitten in het lichaam waarvan is aangetoond dat ze verschillende functies in het lichaam reguleren. Ze zouden ontstekingen tegengaan en zorgen voor een langere levensduur.

Adele vertoonde zich tijdens de kerst met haar nieuwe slanke lijf tijdens een vakantie op de Cariben, waar ook Harry Styles en James Corden waren. De foto’s die vervolgens op Twitter de ronde deden, zorgden voor geschokte reacties bij haar fans. Zij maken zich zorgen en vragen zich af of Adele, die vorig jaar april haar scheiding van Simon Konecki aankondigde, niet te veel is afgevallen. Met haar ex heeft ze zoon Angelo James (7).