Sterk vermagerde Adele zorgt voor discussie: ‘Moeten we ons zorgen maken?’

Adele is al even bezig met afvallen. In oktober verscheen ze voor het eerst in het openbaar met een duidelijk strakkere lijn op het verjaardagsfeestje van Drake. Toen postte ze foto’s van de avond met daarbij de tekst: ‘Vroeger huilde ik, nu zweet ik’. Al snel werd duidelijk dat de Hello-zangeres aan het fitnessen was geslagen - niet toevallig na de scheiding van haar man Simon. Zo viel ze in totaal al een slordige 20 kilo af.



De tabloids citeren enkele tweets op social media. Volgens sommigen is Adele een beetje aan het overdrijven met dat sporten en afvallen. ,,Ze ziet er veel te mager uit, moeten we ons zorgen maken?”, vraagt een van haar fans zich af op Twitter. Die tweet is inmiddels al meer dan 1.000 keer geliket en er woedt een felle discussie op het platform.