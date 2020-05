Sterren halen 106 miljoen op voor New York

Robert De Niro trapte de virtuele actie af. ,,We geven om onze buren, en daarom willen we helpen", aldus de acteur. Ook Mariah Carey stak New Yorkers een hart onder de riem. ,,Ik weet dat we sterk genoeg zijn om hier doorheen te komen. We komen hier overheen. We kunnen dit samen aan", liet de zangeres in een video weten voor ze nummers Through The Rain en Make It Happen zong.

Empire State Building

Sting bracht tijdens het evenement vanuit huis zijn hit Message In A Bottle ten gehore, en Lin-Manuel Miranda en een aantal Broadwaycollega's zongen via Zoom het nummer New York, New York. Billy Joel had tijdens zijn optreden een extra verrassing voor zijn stadgenoten. Tijdens zijn uitvoering van Miami 2017 startte een lichtshow op het Empire State Building in Manhattan.

Rise Up New York! werd op de meeste lokale tv-stations uitgezonden en was ook in de rest van de VS te zien. De actie duurde ongeveer een uur, waarna Fey bekend mocht maken hoeveel geld er was opgehaald. Toen ze zag dat de teller op 106 miljoen euro stond, raakte de comédienne geëmotioneerd. ,,Dit hebben we voor elkaar gekregen, dit hebben jullie voor elkaar gekregen. We hebben het verschil gemaakt. 106 miljoen, wat een mooie dag voor New York.”