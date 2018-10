Sterren herdenken Aznavour: 'Weer een legende heengegaan'

Volgens de Franse president Emmanuel Macron was Aznavour ,,een intens Franse artiest die verknocht was aan zijn Armeense wortels.'' Heel de wereld heeft hem als begaafd erkend terwijl ,,hij lief en leed van drie generaties vergezelde.''



,,Zijn meesterwerken, stijl en unieke uitstraling zullen hem lang overleven'', aldus Macron. Hij condoleerde ook Armenië waar Aznavour een nationale held is.