Sterren rouwen om overlijden componist Sondheim

Kendrick had het er onlangs nog met iemand over ‘hoe leuk (en fucking moeilijk) het is om iets van Stephen Sondheim te zingen. Zijn werk mogen vertolken is een van de grootste privileges uit mijn carrière geweest.’ De zangeres en actrice noemt het daarom ook ‘een verschrikkelijk verlies’.

Antonio Banderas speelde vrijdagavond in Spanje nog in een voorstelling van Sondheim voordat hij het nieuws over zijn overlijden te horen kreeg. ‘Nog geen uur geleden zong ik nog Being Alive, het laatste nummer van de musical Company, hier in onze productie in Spanje. Nu zit ik thuis met nog wat restjes make-up op m’n gezicht te huilen om de dood van onze maestro. Een van de grote legendes van het muziektheater. Een gigant. Moge hij rusten in vrede.’