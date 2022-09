Sterrin Smalbrugge voorlopig niet weer het theater in: ‘Ik heb mijn lesje geleerd’

Tv-ecoloog Sterrin Smalbrugge (28) gaat voorlopig even niet weer het theater in. Ze heeft afgelopen jaar ‘te veel hooi op haar vork genomen’ en moet het rustiger aan doen. Dat laat ze vandaag weten op Instagram.

‘Zoals sommigen van jullie wellicht hebben meegekregen ben ik het afgelopen halfjaar drie keer erg ziek geweest’, begint de reptielenexpert haar bericht. Zo moest ze onder andere erg bijkomen van haar deelname aan Expeditie Robinson vorig jaar, omdat haar lichaam duidelijk moest wennen aan het rijke eten. ‘Ik had telkens maanden nodig om te herstellen’, vervolgt Smalbrugge haar bericht. ‘Ik zou willen dat het domme pech was, maar dat is niet waar. Ik ben mezelf de afgelopen jaren voorbij gelopen en heb veel te veel hooi op mijn vork genomen.’

Haar lichaam gaf haar wel signalen, maar vanwege haar drang om alles altijd perfect te doen heeft ze die heel lang genegeerd. Inmiddels heeft ze ‘haar lesje geleerd’ en gaat ze nu beter naar haar eigen lichaam luisteren, waardoor ze prioriteiten moet gaan stellen. Haar fans ontmoeten in het theater doet ze graag, maar het kost haar nu te veel moeite. ‘Als introvert persoon merk ik dat het veel van mij vraagt. Voor nu moet ik eerst kiezen voor mijn gezondheid en dus heb ik besloten om komend seizoen niet op tour te gaan.’

Quote Voor nu moet ik eerst kiezen voor mijn gezondheid Sterrin Smalbrugge

Alternatieven

Sterrin Smalbrugge stopt overigens niet helemaal met werken, er komen andere manieren om de ecoloog te ontmoeten. ‘Ik ga kijken naar een alternatief dat minder zwaar voor mij is, maar toch de kans geeft om elkaar te ontmoeten. Daarover later meer.’

De 28-jarige Sterrin bestudeert reptielen en amfibieën over de hele wereld. Ook presenteert ze haar eigen programma Reptielengek op Videoland en daarvoor De grote reptielenshow en Superhelden van het dierenrijk. Daarnaast had ze haar eigen theatershow Sterrins reptielenreis en schreef ze twee kinderboeken en onlangs een boek voor volwassen over reptielen. Vorig jaar deed ze mee aan Expeditie Robinson.

