Sterspeler Ace bezorgt RTL ‘hele dure uitzending’ van quiz: ‘Even Peter van der Vorst bellen’

ik weet er alles vanBijna 860.000 kijkers zagen gisteravond hoe sterspeler Ace voor ongeloof zorgde bij presentator Ruben Nicolai door de hoofdprijs te pakken in de RTL 4-quiz Ik weet er alles van . De kalme kandidaat speelde ondanks meermaals gokken een foutloze finale en pakte zo het geld van alle andere deelnemers af. ,,Ik moet even Peter van der Vorst bellen’’, zei Nicolai.

In de dagelijkse quiz, de zomervervanger van Goede tijden, slechte tijden, strijden vijf kandidaten om een geldpot die kan oplopen tot duizenden euro’s. Een deel van de vragen gaat over de specialismen van deelnemers, in Ace’ geval de Hollandse keuken.

Wie de eerste ronde het best maakt, speelt als ‘spotspeler’ naast Nicolai de finale. Daarna moet de spotspeler minimaal één tegenstander aanwijzen, in de hoop dat die minder vragen juist heeft beantwoord. Is dat zo, dan pakt de spotspeler diens geld af. Deed de tegenstander het beter, dan krijgt die de knaken.

Ace was eerder deze week al eens spotspeler en verzamelde toen ruim 2000 euro, maar besloot nog niet naar huis te gaan. Het komt niet vaak voor dat iemand twee keer spotspeler wordt, maar Ace flikte het gisteravond. Op vrijdag is elke goede vraag ook nog eens dubbel zoveel geld waard.

Aanslag op de begroting

,,Dit kon weleens een hele dure uitzending voor ons gaan worden’’, zei Nicolai op voorhand. ,,Ik moet straks even Peter van der Vorst bellen’’, verwees hij grappend naar de RTL-baas. Nicolai kreeg gelijk. Halverwege het spelletje stond er bij Ace al meer dan 4000 euro op de teller, voor deze quiz een hoog bedrag. ,,Jij bent een aanslag op de begroting’’, aldus Nicolai. ,,Maar wel gezellig.’’

In de finale wist Ace meerdere antwoorden niet en moest hij gokken. Soms dacht hij logisch na, een andere keer volgde hij de simpele tactiek van medekandidaat Marissa: geen idee, dan antwoord B. Als hij alle zeven vragen goed zou hebben, hoefde hij niemand aan te wijzen en zou hij iedereen ‘financieel uitkleden’, zoals Nicolai altijd zegt. ,,Dan is al het geld in de hele studio van jou.’’

Ace en Ruben Nicolai.

Zo geschiedde. Ace’ tegenstanders bleven ieder met 0 euro achter, terwijl hij 8000 euro cashte. Zo’n bedrag zie je in de RTL-quiz zelden. ,,Ongelofelijk. Óngelofelijk’’, riep Nicolai. ,,Wat heb je dit ongelofelijk goed gedaan.’’ Waar hij het geld aan gaat besteden? ,,Ik had beloofd een goede vriendin in de familie mee uit eten te nemen’’, zei Ace. ,,Je kan er wel meer meenemen’’, antwoordde Nicolai. ,,En ik heb vrienden van mij in Amerika, daar ga ik ook op bezoek.’’

Ik weet er alles van staat met 857.000 kijkers op de vijfde plaats in de kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Op de eerste plaats staat, zoals bijna altijd, het NOS Journaal van 20.00 uur (1,5 miljoen kijkers). Vorige week was ‘moderne heks’ Demelza de meest opvallende speler, toen ze na een pijnlijke nederlaag glansrijk wraak nam en vervolgens wéér de mist in ging.

