Steven na logeerweek bij BZV-Annemiek: ‘Trekken aan dood paard, zonde van mijn energie’

Gisteravond was te zien hoe Steven aan Annemieke vertelde dat hij enkele jaren terug kanker heeft gehad. Dit is volgens Steven de reden waarom hij soms weinig energie heeft om op de voorgrond te treden. Annemiek waardeerde zijn eerlijkheid, maar gaf bij het keuzemoment aan een betere klik te hebben met Erik en Jelte.



In de webserie zegt Steven dat hij achteraf gezien wel het idee had dat hij ‘een beetje verliefd was’. ,,Vooral die periode naar de logeerweek toe. Maar als ik daar serieus op terugkijk, denk ik dat ik meer verliefd was op het idee dat zij misschien wel de vrouw van mijn leven was.”



Hij zag zichzelf al helemaal in het plaatje dat Annemiek schetste. ,,Ze gaf aan iemand te zoeken die totaal iets anders doet dan zij, met wie ze serieuze gesprekken kon voeren, iemand met diepgang, die haar horizon kon verbreden. Daar zag ik mezelf wel in terug. En omdat ik dat zelf wel belangrijk vind, dacht ik: dat is interessant!’’