Stevie Wonder: Ik krijg een niertransplantatie

De zanger, songwriter en muzikant zei tijdens het concert in Hyde Park dat hij een donor heeft. Hij wilde de aankondiging nu doen om geruchten over zijn gezondheid te voorkomen. De 69-jarige muzikant, die meer Grammy-prijzen heeft gewonnen dan enige andere artiest, dankzij hits als Superstition, I Just Called to Say I Love You en Isn't She Lovely, onthulde niet waarom hij een transplantatie nodig heeft.



,,Ik ben helemaal goed, ik ben helemaal goed, ik heb een donor, het is allemaal goed," voegde hij eraan toe, na een aanmoedigend gejuich van de menigte.