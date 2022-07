Stichting Ambulance Wens baalt van ‘grap’ Freek de Jonge, maar is niet boos: ‘Wij gaan door met wensen vervullen’

UpdateFreek de Jonge heeft zich gisteravond de woede op de hals gehaald van vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens. De komiek grapte op Twitter over de terminaal zieke Aart (69), die als laatste wens het concert van de Rolling Stones bijwoonde . Toch is de stichting niet boos, zo laat directeur Kees Veldboer weten. ,,Ik begrijp de emotie van onze vrijwilligers, maar we zijn niet boos. We gaan gewoon door met wensen vervullen.”

‘Iemand die geen zin heeft om zijn bed uit te komen voor de Stones’, schreef De Jonge gisteravond op Twitter bij een foto waarop het ziekenhuisbed met de terminaal zieke Aart erin te zien was. Het bericht leidde binnen een mum van tijd tot woedende reacties. ‘Nieuw dieptepunt van Freek... Kansloze opmerking’, schreef iemand. En een ander: ‘Ik heb Freek de Jonge altijd al een beschuitlul van de bovenste plank gevonden en hier wordt maar weer eens duidelijk waarom. Gaat om terminale patiënt wiens laatste wens in vervulling gaat. Intens walgelijke opmerking van een walgelijke man.’

Het bericht bereikte ook de vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens, die hun ongenoegen deelden en De Jonge onder meer een ‘vuile hufter’ noemden. Kees Veldboer, directeur van de stichting, zegt de woede van de vrijwilligers goed te begrijpen. Maar, nuanceert hij: ,,Ze hadden het misschien wat anders kunnen verwoorden. Al snap ik hun boosheid. We hebben 270 vrijwilligers die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor mensen die soms nog maar een paar dagen hebben. Ze maken de emoties van de familie van de mensen mee en ik begrijp heel goed dat zo’n bericht ze dan raakt.”

Boos op De Jonge is Veldboer echter niet. ,,Ik vind het jammer dat iemand zo kan reageren, maar we staan erboven. We hebben er ook bewust niet op gereageerd. Wij gaan gewoon door met wensen vervullen. Op de een of andere manier heeft hij ook weer aandacht voor de stichting gecreëerd”, klinkt het optimistisch.

De Stichting Ambulance Wens-directeur staat versteld van de hoeveelheid steunbetuigingen die ze hebben ontvangen na de tweet van De Jonge. ,,We hebben ook allemaal mailtjes gekregen, dat doet ons heel erg goed. ‘Trek je er niks van aan’, schreven mensen bijvoorbeeld. En dat doen we in principe ook niet. Het is gewoon jammer om zoiets te lezen.”

Grappen

Spijt van de grap leek De Jonge aanvankelijk niet te hebben. Enkele uren na zijn bericht, reageerde hij cynisch op alle boze reacties: ‘Ojee, ik heb een grapje gemaakt dat verkeerd gevallen is. You can’t always get what you want.’

Vandaag komt hij daar op terug. ‘Wilde ik een terminale patient belachelijk maken? Wilde ik het vervullen van laatste wensen van een kanttekening voorzien? Nee, ik wilde in de voorpret leuk zijn. Deze bij voorbaat onvergetelijke avond van een vrolijke kanttekening voorzien. Dat ik daarbij mensen pijn heb gedaan, was niet mijn bedoeling. Mijn taak is leed verzachten. Niet veroorzaken.’

De Jonge staat bekend om zijn belegen grappen. In een interview met dagblad Trouw vorig jaar ging hij in op de basis van ‘echte humor’. ‘Goed en kwaad is nooit absoluut. In het kwaad zit altijd een fractie goed en in het uiterste goed zit een fractie kwaad. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen, en dat is juist zo heerlijk. Ik kom er steeds meer achter dat ik een ernstige komiek ben. Ik zal niet zeggen dat ik mijn buik vol heb van humor, maar het mag van mij weleens wat minder. Vreugde is voor mij iets groters dan het lachen om een grap. Vreugde is het kunnen accepteren van het lot en het diep kunnen voelen van het leven.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: