Stijn de Vries: ‘Mijn broek laten zakken voor de plastisch chirurg. Waar was ik mee bezig?’

AvroTros komt met speciale Ik vertrek XL-editie vanaf eind augustus

Goed nieuws voor de Ik vertrek-fans: AvroTros komt vanaf 27 augustus met een XL-editie. In Ik vertrek XL is te zien hoe het twee verschillende gezelschappen vergaat die naar Bonaire en Italië vertrekken om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland.

10 augustus