Sting en Alanis Morissette op Concert at SEA

BLØF is enorm blij met de komst van Sting. ,,We fantaseren al jaren over een concert van Sting op ons festival'', zegt Paskal Jakobsen. ,,Ik kan je niet vertellen hoe blij we zijn nu het is gelukt. Het gaat een heel bijzondere editie worden.''



De Canadees-Amerikaanse zangeres Alanis Morissette staat de tweede avond samen met BLØF op het podium voor de afsluitende show.