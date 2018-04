Stinkdier veel vermakelijker dan proces tegen Holleeder

Grote processen als die tegen Willem Holleeder mogen dan de meeste media-aandacht én bezoekers trekken, als beginnend regioverslaggever was ik dol op de kleine zaken bij de politierechter. Je stond samen met de verdachte en zijn advocaat op de gang te kletsen tot je naar binnen mocht, een zitting duurde hooguit een half uur en dan deed de rechter uitspraak. Klaar. Bovendien zag je er het echte leven in al zijn hardheid en toevalligheden voorbijtrekken: van moeders die klaagden te moeten stelen om hun kind eten te kunnen geven tot een notabele die beschonken achter het stuur was betrapt en alles er tussenin.



Ik moest er aan terugdenken toen ik dinsdagavond naar Voor De Rechter keek op RTL 5, dat eigenlijk niet meer doet dan een camera bij zulke zaken zetten. Het is uitgesloten dat zo’n programma op die kleine zender evenveel kijkers trekt als De Rijdende Rechter of Mr Frank Visser doet Uitspraak, maar geloof me, het doet er in amusementswaarde niet voor onder. Er waren vier zaken door elkaar gemonteerd, zoals die tegen een schoenendief en een man die zijn vrouw had gestompt ‘om haar gelukkig te maken’. Maar de sterren van de avond waren een keurig uitziende heer die een stinkdier (!) had neergeslagen in zijn tuin en daarna meende te moeten verdrinken in een emmer en de rechter die haar afschuw en verbijstering niet kon verbergen.