Strak schema voor Willem-Alexander en Máxima op Curaçao

foto's Zon was de grootste headliner op Concert at Sea

12:30 Niet Sting, Alanis Morissette of BLØF was de grootste headliner van Concert at Sea op de Zeeuwse Brouwersdam, maar het weer en de overvloedige zonneschijn. ,,Het was zo'n feest. Er hing echt een summervibe op het strand en de Brouwersdam", zegt organisator Lesley Grieten. "En dat zonder enige wanklank."