Stralende Sylvie deelt foto met nieuwe vlam

Eind november doken de eerste roddels op, maar de presentatrice hield haar kaken in eerste instantie stijf op elkaar. Tóch koos ze er enkele dagen later voor om het nieuws te bevestigen: Sylvie datet inderdaad met de 28-jarige Bart Willemsen uit Tilburg.



Er doken daarna geen foto's meer op, tot vandaag. Hoogstwaarschijnlijk vond Sylvie het tijd om haar relatie wereldkundig te maken. De twee zijn op beeld vastgelegd terwijl Sylvie haar armen stevig om Barts middel klemt. Veel tekst heeft ze niet nodig: een hartje onder de foto zegt meer dan genoeg.



Fans van Sylvie wensen haar alle geluk toe en hopen dat haar relatie met Bart ‘voor altijd mag standhouden.’



Naar verluidt leerde Sylvie Bart in oktober kennen op de set van de film Misfit. Meis is binnenkort in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge conrector mevrouw Himmelmann. Op de set, in Amsterdam, zouden de twee een goede klik met elkaar hebben gehad en telefoonnummers hebben uitgewisseld.