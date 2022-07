Stranger Things-acteur Joseph ‘Eddie’ Quinn barst in tranen uit door mooie woorden fan

Joseph Quinn heeft als Eddie een belangrijke rol in het vierde seizoen van de hitserie Stranger Things . Hij maakt zelfs zoveel indruk dat door zijn versie van Master of puppets van Metallica het nummer opnieuw een hit is geworden. Daarom is hij ook een gewilde gast op het comic con-event, waarbij fans in contact komen met acteurs. Tijdens de handtekeningensessie nam Quinn uitgebreid de tijd voor liefhebbers van de serie. In plaats van alleen een handtekening te geven en een foto samen te maken, ging hij uitgebreid in gesprek. Dit tot onvrede van een beveiliger, die om die reden tegen hem uitviel. Die aangaf dat hij moesten opschieten en zijn mond moest houden tijdens die sessies.

Dankbaarheid

Tijdens een meet-and-greet een dag later besloot een fan de microfoon te pakken bij een Q&A. Haar woorden ontroerde Quinn tot tranen toe. ,,De mijne is niet echt een vraag, maar ik wil mijn dankbaarheid uitspreken. Velen van ons hebben gehoord van wat er gisteren is gebeurd over hoe je werd behandeld. Ik wil echt zeggen, we zijn erg dankbaar dat je je tijd deelt.”



Ze vervolgt: ,,Bedankt voor het ondertekenen van onze spullen, voor het tijd doorbrengen met ons en het beter maken van onze zomer. Ik denk dat we allemaal om de een of andere reden een band met Eddie hebben gehad. Of we nu van zijn muzieksmaak houden, of dat hij de buitenstaander is. Ieder van ons heeft een deel van Eddie. We hebben ver gereisd omdat we ook echt een band met je hadden en je hebt ons weekend gemaakt.”