Stranger Things-ster Millie Bobby Brown verloofd met vriend Jake Bongiovi

Leden ABBA reageren verslagen op overlijden van vaste gitarist: ‘Dierbare vriend en leuke vent’

De leden van ABBA hebben met verslagenheid gereageerd op de dood van de Zweedse gitarist Lasse Wellander. Wellander was in de jaren zeventig gitarist bij de popgroep en ging in die tijd ook meerdere keren mee op tournee.