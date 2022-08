Stranger things-ster Millie zou het ‘nooit maken’, nu is ze multimiljonair op haar achttiende

Actrice Millie Bobby Brown, wereldberoemd dankzij de hitserie Stranger things , had bijna geen auditie gedaan voor de Netflix-show. Als 10-jarig meisje verloor ze alle hoop op een acteercarrière na keiharde opmerkingen van een castingbaas. Op aandringen van haar ouders probeerde ze het nog één laatste keer, nu is ze op haar achttiende multimiljonair.

Acteren is voor Millie niet zomaar werk. Ze wist als kind niet goed wie ze was en voelde zich vaak eenzaam. Zelfs in volle kamers waande ze zich alleen, omdat niemand haar leek te begrijpen. ,,Ik speelde dus graag personages die mensen wél begrepen en in wie ze zich herkennen, omdat ik dacht dat niemand zich in Millie herkende’’, vertelt ze aan het tijdschrift Allure.

Millies Britse ouders, met wie ze toen al in Amerika woonde, steunden haar droom. Ze verhuisden naar acteerhoofdstad Los Angeles, waar Millie als 8-jarige haar eerste audities deed en rolletjes scoorde in bekende series als Grey’s anatomy, NCIS en Modern family. Vlak voordat ze een gooi zou doen naar een rol in het nieuwe Stranger things, beleefde ze een rampzalige auditie.

Heel veel pijn

Brown, op dat moment pas 10 jaar, kreeg van een belangrijke castingdirecteur te horen dat ze het nooit zou maken als actrice. Ze was veel te vroeg volwassen, zei hij. De woorden braken Millie. Die wist best dat ze vroegwijs was, daar kon ze niks aan doen. Ze dacht altijd dat het goed was om volwassen te zijn, ook als het betekende dat ze zich altijd een buitenbeentje voelde onder leeftijdsgenoten.

,,Om dan te horen dat het niet positief was, dat ik het niet zou maken in deze wereld, deed zoveel pijn’’, zegt Millie. ,,Ik was heel erg down. Mijn ouders zeiden: doe alleen nog deze laatste auditie, daarna kan je lekker naar buiten en met je vrienden spelen. Dus ik zei: oké, deze kan ik nog wel proberen, want de serie ziet er cool uit.’’

Drie maanden later werd ze gecast als Eleven, een van de meest markante personages in Stranger things. De serie, inmiddels in zijn vierde seizoen, werd een van de grootste hits op Netflix aller tijden.

Millie werd in korte tijd wereldberoemd. Op haar veertiende haalde ze als jongste persoon ooit de bekende Time-lijst met de invloedrijkste personen ter wereld. Ze kwam in het 30 under 30-overzicht van zakenblad Forbes, met de meest veelbelovende jonge talenten.

Verder werd ze twee keer genomineerd voor een Emmy-award, werd ze de jongste goodwillambassadeur ooit van Unicef, lanceerde ze haar eigen beautymerk en verzamelde ze bijna 58 miljoen volgers op Instagram. Millie speelde ook in de film Enola Holmes (2020), voor haar rol in het aanstaande tweede deel krijgt ze naar verluidt 10 miljoen euro.

In therapie

Met roem komt ook een keerzijde. Ondanks haar jonge leeftijd ligt de focus in de media al jaren op haar lichaam en uiterlijk en ging ze in therapie vanwege nare pesterijen op internet. Millie slaagt er aardig in om daar niet aan te denken en haar bekendheid te gebruiken voor positieve dingen. Want ze weet dat als zij praat, er veel mensen luisteren.

,,Dat kun je zien als iets wat eng is of druk geeft, maar ik vind dat het gaafste aan mijn werk’’, zegt ze. ,,Mensen kijken naar me en denken: wat ga je zeggen, Millie? Ik ga zeggen: jonge meisjes verdienen een goede opleiding. Jonge mensen overal verdienen gelijke rechten. Iedereen mag houden van wie hij wil houden. Zijn wie hij wil zijn en de dromen najagen die hij na wil jagen. Dat is mijn boodschap.’’

