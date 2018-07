Streamingdienst Netflix niet blij met 'maar' 5 miljoen nieuwe abonnees

video Stervoet­bal­ster Lieke Martens in nieuwe pindakaas-commercial

7:16 Stervoetbalster en Oranjeleeuwin Lieke Martens (25) is de hoofdpersoon in de nieuwe reclamespot van Calvé pindakaas. Ze is de opvolgster van sporthelden als Evert van Benthem, Pieter van den Hoogenband en Robin van Persie.