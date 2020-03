Streep door Eurovisie Songfestival, Rotterdam hoopt op nieuwe kans in 2021

UpdateDe kogel is door de kerk. Na wekenlang overleg heeft de European Broadcasting Union (EBU) besloten dat het Eurovisie Songfestival niet doorgaat. Gekeken wordt of het evenement volgend jaar wél in Rotterdam kan worden gehouden. Het besluit is vooral voor de Maasstad een uiterst bittere pil, omdat de voorbereidingen van dit mega-festijn al in volle gang waren.

Quote Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandi­ge besluit Said Kasmi , wethouder (D66, toerisme) De drie organiserende omroeporganisaties (NPO, NOS en AVROTROS) en de gemeente Rotterdam hebben alle begrip voor deze moeilijke beslissing, zeggen ze in een verklaring. ,,De EBU heeft zowel de organiserende omroeporganisaties als gaststad Rotterdam geconsulteerd om het songfestival te verplaatsen naar een nader te bepalen moment volgend jaar. Rotterdam staat klaar om het evenement dan alsnog te verwelkomen’’, meldt de organisatie in Rotterdam. Er was 15,5 miljoen euro uitgetrokken om het festijn te organiseren.

,,Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit’’, reageert een teleurgestelde wethouder Said Kasmi (D66, toerisme). ,,De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen in de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast. Het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken. De gezondheid van onze bewoners, bezoekers, artiesten, fans, medewerkers en vrijwilligers staat hoe dan ook voorop.’’



Hij gaat ervan uit dat Rotterdam in 2021 alsnog het songfestivalfeest kan vieren. ,,Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65ste editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te verwelkomen.”

Domper

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman is eveneens teleurgesteld: ,,Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen. Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten. In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het songfestival gewerkt.’’

Quote De volksge­zond­heid is het allerbe­lang­rijkst, maar het is natuurlijk ongelofe­lijk jammer Wilbert Lek, directeur Rotterdam Partners Uitvoerend producent Sietse Bakker begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn dat het Eurovisie Songfestival 2020 niet doorgaat. ,,Voor de artiesten uit 41 deelnemende landen, onze openings- en intervalacts die hun hart en ziel hebben gestoken in hun optreden. Voor de fans die ons altijd hebben gesteund en tot het laatste moment het vertrouwen bleven houden. En niet in de laatste plaats voor het fantastische team, dat de afgelopen maanden keihard heeft gewerkt om van deze 65ste editie een groot succes te maken.’’

Enige relativering past daarbij, meldt hij verder. ,,Want we beseffen tegelijkertijd ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke, maar nodige maatregelen.”



Wilbert Lek, directeur Rotterdam Partners, baalt dat de stad de positieve impuls die werd verwacht nu misloopt. ,,De volksgezondheid is het allerbelangrijkst, maar het is natuurlijk ongelofelijk jammer. We hebben er als stad enorm naar uitgekeken. Het is nu nog de vraag wat de coronacrisis voor effect gaat hebben op de Rotterdamse economie, maar die gaat negatief zijn. Op de korte termijn is de teleurstelling heel groot, maar we gaan er alles aan doen om het in 2021 toch te laten plaatsvinden. Er is door ondernemers veel tijd, energie en geld ingestoken.”

Volledig scherm Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb tijdens de sleuteloverdracht voor het Eurovisie Songfestival in het stadhuis. © ANP

Grow

De beslissing het evenement te schrappen, heeft grote impact. Het Eurovisie Songfestival kent wereldwijd miljoenen fans. De live-uitzendingen trokken vorig jaar in totaal 182 miljoen kijkers op televisie. Traditiegetrouw richt de deelnemende stad een zone in, het Eurovision Village, waar de fans terecht kunnen. In het geval van Rotterdam ging het om de Binnenrotte, waar van 8 tot en met 16 mei een hoge videotoren zou komen. Voor het spektakel zelf werd Ahoy aangewezen.

Namens Nederland zou zanger Jeangu Macrooy optreden. Songfestivalkenner Stefan Raatgever reageerde enthousiast op de gospelsong Grow. ,,Het is een onderscheidend lied dat zonder twijfel gaat opvallen in Rotterdam’’, concludeerde hij.

Als presentatoren werden Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley aangetrokken. Jan volgde in het klooster van Vught een intensieve taalcursus om het Engels goed onder de knie te krijgen.