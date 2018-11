‘Stripper’ Nienke Plas scoort met clip bij eerste single

In de clip speelt Nienke een stripper die hard werkt om de eindjes aan elkaar te knopen voor zichzelf en haar zoontje. De rol van haar kind wordt gespeeld door Plas’ echte oogappel, Frenky-Dean (4). In de video is ook de bekende hiphopper Bizzey te zien, die haar advocaat speelt.



,,Het is een heel persoonlijk en gevoelig nummer’’, zei Nienke deze week tegen Xite. ,,Het gaat over hoe ik me voel als mama soms. Ik werk superhard en ik ben heel blij met alles wat ik doe, maar ik besef wel dat waar ik nu sta en hoeveel tijd ik daaraan kwijt ben, dat je dingen... ik wil niet zeggen moet opgeven, maar je hebt wel minder tijd met je kindje.’’



Plas denkt dat veel ouders zich in het lied zullen herkennen. ,,Omdat als je bijvoorbeeld advocaat bent, of veel in het buitenland werkt, je het gevoel kunt delen dat ik probeer over te brengen in het nummer.’’



