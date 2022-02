Studio 100 ziet Vlaamse radiolicentie aan zich voorbij gaan

,,We zijn uiteraard erg ontgoocheld met deze beslissing want we zijn ervan overtuigd dat we op alle fronten een sterk, vernieuwend en heel goed onderbouwd dossier hebben ingediend”, laat Bourlon weten in een verklaring. ,,We gaan nu de uitslag en de puntentelling grondig en gedetailleerd analyseren. We bekijken welke verdere stappen we nog kunnen nemen.”