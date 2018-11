Stugge boer Marnix: Het is erop of eronder

Het lukt zelfs Janneke niet de ingewikkelde persoonlijkheid van de stugge Marnix te lezen. ,,Soms denk ik: Snap je het nou? Wil je het nou? Wat is het nou?’’ verzucht ze wanneer ze met de boer in een toeristisch treintje is gestapt.

In de hotelkamer probeert Marnix de romantiek een zetje te geven. Bij het zien van een leren fauteuil en voetenbankje legt hij uit dat je daar prima met z’n tweeën in past. ,,Op jouw schoot? Ja hoor, vind je het heel erg? Het is geen loveseat’’, reageert Janneke ietwat geïrriteerd terwijl ze nog maar een slokje champagne neemt. Het is voor de brunette best spannend om samen een kamer te delen. ,,Dan schiet er door mij heen ‘hoe is dat allemaal?’ maar we gaan het gewoon lekker doen!’’