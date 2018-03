StukTV verovert eerste plek in YouTube 100

Inval bij be­las­ting­ad­vi­seur raakt Linda de Mol persoonlijk

20:22 RTL-presentatrice Linda de Mol (53) gaat ook privé om met financieel adviseur Frank B., die in opspraak is geraakt omdat hij Nederlandse muzieksterren op papier zou hebben laten verhuizen naar belastingparadijzen. De fiscalist is getrouwd met een goede vriendin van Linda, verklaarde ze vanavond in RTL Boulevard.