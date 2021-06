Succes van Pussycat had schaduwkant: ‘Probeer maar eens zo’n hit als Mississippi te overtreffen’

Het is augustus 1976. Lou en Toni Willé zitten in hun kamer in het eenvoudige Mount Pleasant Hotel in Londen. Dat jaar is Pussycat, de band waar Lou en Toni in zitten, in een soort gekkenhuis terechtgekomen. Nadat hun single Mississippi eind 1975 op één in de Top 40 is gekomen, vliegen ze van het ene interview naar het andere televisieoptreden – in binnen- en buitenland. Verder geeft de band ook nog eens drie of vier avondvullende liveoptredens per week, overal in Nederland. ‘Het succes overviel ons totaal,’ herinnert Lou zich. ‘Opeens werden we geleefd, compleet ondergedompeld in alle aandacht en glamour. Koffers werden voor ons gedragen, we zaten in vijfsterrenhotels en er kwamen kruiwagens met geld binnen. Alles was geweldig.’