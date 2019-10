Succesvolle romantische komedie F*ck de Liefde krijgt vervolg

update Borsato geeft toe: ‘Ik had affaire met pianiste Iris Hond’

11:56 Marco Borsato (52), die sinds 1998 is getrouwd met zijn Leontine, zou in 2009 een korte en geheime affaire hebben gehad met de Nederlandse concertpianiste en componiste Iris Hond (32). De ‘relatie’, die zich ontwikkelde in de periode dat de productiemaatschappij van de zanger (The Entertainment Group) failliet ging, betekende geen bom onder zijn huwelijk met Leontine. De twee zijn nog steeds samen.