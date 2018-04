Suge Knight weer opgenomen in ziekenhuis

Wat Knight precies mankeert, is niet duidelijk. De 52-jarige producent tobt al jaren met zijn gezondheid. Sinds hij vastzit is hij al meerdere malen in het ziekenhuis behandeld. Ook werd hij al eens onwel in de rechtbank.



Knight, de oprichter van platenlabel Death Row Records, wordt verdacht van moord en mishandeling. In 2015 reed hij na een bezoek aan de set van film Straight Outta Compton in op twee mannen, volgens de aanklager expres. Eén van de slachtoffers overleefde dat niet. Knight is nog altijd in afwachting van zijn proces.



In het verleden werkte Knight met grote hiphopartiesten als Tupac, Snoop Dogg en Dr. Dre.