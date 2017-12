Sunnery zit achter Rens Kroes aan en de Hazesjes feesten door

Eus en de kindjes

Onze columnist Özcan Akyol en zijn vrouw hadden hun handen vol aan de kerstfoto dit jaar. Dochter Mia en nieuwe spruit Baran leken er even geen zin in te hebben. Het resultaat is onderstaande schattige foto. ,,Je moet ze ook niet knijpen'', grapt iemand.

Beste kerstfoto ooit! #christmas Een foto die is geplaatst door null (@ozcanakyol) op 25 Dec 2017 om 23:44 PST

Een tropische kerst voor Brownie Dutch

De mattie van Ali B. heeft het goed voor elkaar. Producer Brownie Dutch verkoos het warme Curaçao boven het druilerige Nederlandse weer, iets waar wel meer Nederlanders van dromen. Dutch is er echter voor zaken: vanavond treedt hij op in het vernieuwde Kunuku Aqua Resort.

Merry Christmas! 🎅🏽 #Willemstad Vanavond showtime @ Grand Opening Kunuku Aqua Resort #Curacao #Dushi #Fissaaa Een foto die is geplaatst door null (@browniedutch) op 26 Dec 2017 om 5:41 PST

Happy birthday Monique

En het feest bij de familie Hazes houdt maar niet op. Nadat André Hazes zich tijdens een diner op kerstavond verzoende met zijn moeder Rachel Hazes, plaatst hij nog maar eens een foto van een gezellig familiediner.



Het is vandaag dubbel feest in huize Hazes want Andrés geliefde Monique Noëll viert haar veertigste verjaardag. Oplettende volgers misten wel 'oma' Rachel, die haar zoon voor het kerstdiner lange tijd niet zag. ,,Misschien neemt ze wel de foto'', aldus een van de Instagrammers.

Familie 2.0❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 25 Dec 2017 om 13:16 PST

Feestmaal bij de familie Rouse

Het ene culinaire hoogtepunt na de andere bij de familie van zangeres Shirma Rouse. Onze maagjes knorden toen we de gebakken banaan, gevulde eieren en de witte chocoladetaart zagen in de collage die Rouse vandaag plaatste. Om maar niet te spreken van die verrukkelijk uitziende hele kip...

#tb Last night dinner with the fam!!! My sister and I slayed the kitchen! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@shirmarouse) op 26 Dec 2017 om 2:54 PST

Xmas dinner is a wrap! Have a great week babies! #niksandersdanliefde Een foto die is geplaatst door null (@shirmarouse) op 25 Dec 2017 om 16:26 PST

Hond in de pot voor Wendy

Wendy van Dijk nam een foto met een wel heel interessante tafelgenoot. Hij was in ieder geval goed gekleed voor deze kerstfotoshoot voor Wendy Magazine. Wij vragen ons af welk bont gezelschap zich bij hen voegt.

En wij maar wachten. Op de rest.... #dekrachtvanfamilie #wendymagazine #fijne tweede kerstdag @moonjansenfotografie 6,205 Likes, 46 Comments - Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) on Instagram: "En wij maar wachten. Op de rest.... #dekrachtvanfamilie #wendymagazine #fijne tweede kerstdag..."

Een serenade van Dries

Toegezongen worden door Dries Roelvink, wie wil dat nou niet? Gisteren kon je in het Noord-Hollandse Bergen terecht voor een muzikale toedracht van de zanger bij Fabels. De gezelligheid zit er flink in zo te zien, ondanks dat Roelvink over toch wel hele trieste zaken zingt.

Christmas@Fabels in Bergen. Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 26 Dec 2017 om 5:08 PST

Froukje houdt van haar kersttrui

Lelijke kersttruien kunnen ook ruim een week na Foute Kersttruiendag nog best, vindt Froukje de Both. Zij en haar vriendinnen zijn in drie mooie exemplaren gestoken en poseren voor de kerstboom. Ze lijken net een popgroepje, aldus de presentatrice.

Het kan nog éven #lelijkekersttrui #loveit #friends #bloedheet #datwel #lastchristmas #welijkenweleenpopgroepje🎄✨🌟 Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 26 Dec 2017 om 9:37 PST

Sunnery zit achter Rens aan

Dj Sunnery James rent achter zijn schoonzusje Rens Kroes aan over de Friese weilanden. Het zusje van Doutzen Kroes is echter thuis in de powerfoods, dus ze blijft gemakkelijk uit zijn greep. Rens is tijdelijk in Nederland om kerst te vieren met haar familie. Normaal gesproken verblijft ze in New York.