‘Superclash’ maakte Within Temptation én relatie beter: ‘We zijn meer een eenheid’

April 2014. In O2 Academy Glasgow spreekt Sharon den Adel het publiek toe. Of die jongen in de kilt er soms is, vraagt de frontvrouw van Within Temptation, de symfonische metalband. In aanloop naar het concert heeft ze via sociale media begrepen dat twee fans een weddenschap hebben afgesloten. De verliezer zou in kilt naar het optreden gaan.



Even later meldt een fan zich op het podium, zet Den Adel Summertime Sadness in, een cover van Lana Del Rey, en mag hij met haar op het podium dansen. ,,Die jongen ging helemaal uit zijn dak. Het was geweldig”, zegt de leadzangeres, bijna vijf jaar later, nog steeds glunderend.



Den Adel vertelt het niet voor niets. Ze moest een drempel over, zegt ze, met de camera’s, het toespreken van de zaal en de interactie met het publiek. ,,Voorheen voelde ik me tijdens de eerste twee nummers nog wel eens als Bambi die in de koplampen van een auto stond te staren. Sommige artiesten kunnen van nature een zaal bespelen, ik moest dat echt leren.”



