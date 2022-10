Supermodel Gisele Bündchen en American football-icoon Tom Brady gaan na 13 jaar scheiden

Videoclip Taylor Swift aangepast na online kritiek, woord ‘dik’ niet meer in beeld

Taylor Swifts gloednieuwe videoclip is na vijf dagen al aangepast. De scène waarin ze op een weegschaal stapt en het woord ‘dik’ in beeld komt is niet meer in de clip te zien. De zangeres kreeg afgelopen week de nodige kritiek op de video.

