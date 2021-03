Surinaamse schrijver Astrid Roemer wint Prijs der Nederlandse Letteren

Armin van Buuren presen­teert speciale State Of Tran­ce-pub­quiz

19 maart Armin van Buuren host op dinsdag 30 maart een speciale pubquiz over trancemuziek. Het gaat om ‘de grootste trance-pubquiz ooit’, zo maakte het label Armada Music bekend. Naast Van Buuren is Ruben de Ronde, van het wekelijkse radioprogramma A State Of Trance, die avond de sidekick.