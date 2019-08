Suzan & Freek hebben nieuws: debuutalbum is klaar

Suzan & Freek, afkomstig uit de Achterhoek en ook in het dagelijks leven een setje, beloven muzikaal te verrassen met hun eerste plaat. ,,Wie ons alleen kent van Als Het Avond Is , zal verrast zijn. Wie ons al langer volgt weet van hoeveel stijlen we houden en hoe we daar altijd een eigen draai aan geven”, zegt Suzan. Zij gaat komend najaar met Freek het theater in om de nieuwe liedjes live te spelen.

Een jaar geleden hadden de twee er nog een baan bij, Suzan als binnenhuisarchitecte, Freek als artiestenbegeleider. ,,We beseffen dagelijks hoe bijzonder het is dat we in deze positie terecht zijn gekomen’’, stelt Freek. Een jaar geleden deden we muziek ‘erbij’. Nu verkoopt onze clubtour binnen no-time uit, staan we op festivals als Paaspop en Concert at SEA, gaan we een theatertour doen en hebben we een debuutalbum. Er is enorm veel veranderd en in die orkaan is het tussen ons gewoon hetzelfde gebleven.’’