Suzan & Freek werken en leven samen, zijn ze elkaar wel eens zat? ‘Nooit langdurig’

Tweede Concert van Hoop in Ahoy met nieuwe artiesten

1 maart Het Concert van Hoop dat de EO in oktober organiseerde in een leeg Ahoy krijgt op 10 maart een vervolg. Ook die dag treden artiesten zonder publiek op in de Rotterdamse concerthal. Met opnieuw Bert van Leeuwen als presentator is de show vanaf 20.30 uur live te zien op NPO 1.