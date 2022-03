Sven Kramer en Naomi van As verwachten tweede kindje

Met een mierzoet familiekiekje vanuit de Zwitserse bergen maken de twee het nieuws bekend. ‘Baby on the way’ is exact dezelfde tekst waarmee het stel hun eerste kindje Kae Robin aankondigde, dat in 2018 geboren werd. De komst van het meisje veranderde Naomi, vertelde ze in een interview in Kek Mama. Waar ze voorheen niet bekend stond om haar geduld en naar eigen zeggen ‘een snel leven had en altijd haast’, kan dat nu niet meer. ,,Een peuter die opschiet, bestaat gewoon niet. Dus schakel ik terug en ga mee in haar ritme.”



Sven (35) en Naomi (38) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. De voormalig tophockeyster stopte in 2018, de schaatser kondigde dit jaar aan zijn schaatsen aan de wilgen te hangen.



Opvallend is dat Naomi wederom gelijktijdig zwanger is met goede vriendin en oud-hockeycollega Ellen Hoog. Zij maakte in februari bekend ook een tweede kindje te verwachten. Ook zij deed dat met de tekst: ‘Baby on the way'.