Sven Kramer en Naomi van As zien verdere gezinsuitbreiding nog niet zitten

Het sportkoppel werd vorig jaar de trotse ouders van dochter Kae, wat hun gezinssituatie het 'perfecte plaatje’ maakte. Een tweede spruit is daarom nog helemaal niet aan de orde, zo vertelde Kramer vanavond. ,,Daar zijn we nu nog helemaal niet mee bezig."



Hoewel de komst van het meisje in het begin flink wennen was voor Kramer, geniet hij nu juist met volle teugen zijn dochter. ,,Nu Kae wat ouder wordt en je wat meer interactie hebt, wordt het ook gewoon steeds relaxter", vertelde de topsporter, die momenteel kampt met een knieblessure, aan Fatima Moreira de Melo.



Volgens Kramer is Naomi zijn steun en toeverlaat. De twee begrijpen elkaar als geen ander. Dat heeft, zo stelt de schaatser, onder meer te maken met het feit dat Naomi ook topsportster was. ,,Ik denk wel dat het zeker een voordeel is, in onze situatie.”