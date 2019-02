Sweet But Psycho meest gedraaid op de radio in januari

In de clip is te zien hoe Ava, die ook wel de lookalike van Lady Gaga wordt genoemd, in een trouwjurk en bijl achter haar vreemdgaande vriendje aanrent. De bedoeling is volgens haar om de te laten zien hoe de term 'psycho' heel snel wordt gebruikt door mannen over vrouwen die hun emoties tonen. ,,De term bespot het meisje, ze voelt zich een psychopaat maar dat is ze niet. Ik denk dat het oké is om al je kanten te kunnen laten zien en er niet om veroordeeld te worden, vooral in een relatie.’’